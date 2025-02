O sonho de voltar a viver do futebol e a coragem de iniciar uma história longe de casa motivaram Ederson Machado, o Chuchy, a aceitar o convite do Caxias, há pouco mais de 15 anos. Natural de Santiago, ele teve menos de 24 horas para avaliar e aceitar o convite de Edinho Machado, à época dirigente grená, e vir a Caxias do Sul.

— Ele me ligou e falou "Topa? Só que tu precisa estar aqui amanhã". Eu conversei com meus familiares, isso por volta de 17h, e no outro dia, às 8h, eu estava em Caxias — relembra Ederson, de 41 anos, roupeiro do clube grená.

À época, no entanto, o convite era para outra função. Ele chegaria a Caxias do Sul para cuidar do alojamento da base.

— No meu segundo dia na cidade, o roupeiro havia faltado e eles me pediram uma ajuda. Então, eu fiz todo o trabalho, organizei tudo e o Edinho disse para mim "Tu veio para a função errada. Topas seguir como roupeiro?". Eu fiquei pensando, e aceitei. Então, desde o meu terceiro dia no clube, sou roupeiro do Caxias — conta.

A jornada é longa, mas nem sempre foi fácil. No início, Ederson sofreu para adaptar-se a uma nova história, com cidade, profissão e cultura diferentes.

— Eu lembro que nos meus primeiros cinco meses dentro do estádio, quando eu morava aqui, eu pensava em ir embora. Mas com o tempo fui conhecendo pessoas, fazendo amizades, e foi ficando mais fácil — detalha.

Agora, com quase 16 anos de Caxias, já está mais do que adaptado. Dedica mais da metade do seu dia ao clube, com muito amor, e conta entusiasmado as histórias que já vivenciou pelo grená.

— Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Eu vivo o Caxias, são quase 15 horas por dia. Com o tempo, a gente também aprende muito sobre os gostos dos jogadores, como eles querem que deixe a chuteira, o tamanho do calção, da camiseta. Cada um tem seu gosto — conta.

Quando jovem, Ederson também tinha suas preferências quanto ao uniforme, chegou a jogador futebol de salão, mas quis o destino que fosse como roupeiro que continuasse escrevendo sua história no esporte. Agora, é assim que se vê fazendo parte de mais capítulos da história grená.

— Nunca pensei em trabalhar como roupeiro, mas as coisas foram acontecendo e hoje eu não me vejo longe do que faço. Fiz parte do primeiro acesso nacional do Caxias, que foi incrível, e estamos nos preparando para mais — finaliza.