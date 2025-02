A paixão de infância determinou o rumo da história de José Carlos, de 83 anos. Se quando criança era por diversão que acompanhava o pai Carlos nos jogos, hoje é a trabalho que assiste a todas as partidas do São Luiz. Massagista do clube há quase meio século, não esconde o entusiasmo ao contar sua história com o Rubro.

— O futebol é a minha vida. Em todo meu tempo de clube, não perdi meio expediente, não cheguei uma vez atrasado — orgulha-se.

O primeiro capítulo de sua história com o São Luiz foi escrita há cerca de 45 anos. Determinado a viver o esporte, Seu Zé pediu ajuda a um amigo para iniciar sua trajetória no clube de Ijuí.

— Eu joguei futebol de salão com o doutor Pydd, que é médico do São Luiz, há 50 anos. Então, eu falei para ele: quero ser massagista. Ele arrumou um curso para eu fazer em Porto Alegre e, depois, comecei a trabalhar aqui — relembra.

Neste período, pôde vivenciar diversos momentos do São Luiz: dos positivos aos negativos, de acessos aos rebaixamentos, passando por um dos capítulos mais marcantes da história alvirrubro.

— O que eu não vou me esquecer nunca é o empate do São Luiz com a Seleção Brasileira lá no Beira-Rio. Não demos um balão, só jogamos futebol. E quando terminou o jogo, enquanto íamos para o vestiário, umas 5 mil pessoas levantaram e aplaudiram o São Luiz. Isso eu não vou me esquecer nunca — conta, detalhando o jogo que ocorreu em 1991.

Ao longo dos mais de 45 anos que tem de clube, Seu Zé também pôde vivenciar as mudanças (e a evolução) do São Luiz. Como massagista, inclusive, tem outras funções nos dias de hoje.

— Todos os dias (venho para o clube). Eu trabalho no gramado, preparo água, gelo, Gatorade, atendo alguma contusão, algum machucado, e se complica um pouquinho, já chamo o fisioterapeuta. Antigamente, eu fazia massagem do goleiro ao ponta esquerda. Mas hoje, ninguém mais faz massagem — detalha.

Mesmo com as mudanças na função, Seu Zé não esconde o entusiasmo ao fazer parte do dia a dia do clube. Apaixonado por futebol, ainda nem cogita a aposentadoria.

— Esses dias, veio um rapaz aqui e me falou: "Seu Zé, tu vais ficar até quando no São Luiz?". Eu respondi que vou ficar pelo menos mais uns 10 anos — resume, sorrindo.