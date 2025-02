Uma vida ligada a um clube. Da primeira experiência em um estádio até o seu início no mercado de trabalho, Marcos Calgaro viveu todos esses momentos no Juventude. Quando criança, era um guri na escolinha. Agora, com 34 anos, é fisiologista do futebol profissional.

— Minha história com o Juventude começou em 1998, quando eu tinha apenas oito anos e participei da escolinha do clube. Sou natural de Caxias, então foi, também, o primeiro clube de futebol, o primeiro estádio que conheci. E, quando comecei a faculdade de Educação Física, foi também o primeiro estágio, na Escola de Futebol — relembra Marcos Calgaro, o Marcão.

De 2008 até 2025, também rodou o Brasil e teve passagens por outros clubes brasileiros. No Juventude, são cerca de 10 anos, e muitas histórias vividas. As mais especiais são aquelas que também ficam na memória do torcedor.

— Aquele acesso de 2020 foi emblemático. Depois de um longo período de espera, o Juventude voltou para a Série A. E, no ano seguinte, conseguimos a manutenção na elite. A chegada a uma conquista, a um acesso, é mais emocionante porque tu vivencias com aqueles atletas, com aqueles funcionários, todo o ano para chegar no objetivo. Então, tu és torcedor também, e aí é uma emoção em dobro — conta.

O amor pelo futebol iniciou antes mesmo de saber que trabalharia com isso. Desde criança, sempre aprendeu com o pai, Seu Nilo, que os sentimentos pelo esporte não se explicam. E, hoje, transfere esse afeto a um espacinho na sua casa.

— Sempre fui influenciado pelo meu pai e era meu sonho ter um espaço na minha casa em que pudesse colocar flâmulas, cachecóis, camisas de times de todo o mundo. Então, transformei esse respeito pelo futebol em uma homenagem na minha casa, o Marcão Soccer Pub — resume.

Mas não é só isso. O apreço que Marcão tem pelo esporte se expande, e vai da especialidade em hinos (conhece todos) às narrações. Sempre que viaja com a delegação, faz questão de se arriscar, imitando Pedro Ernesto Denardin, para contar parte do percurso.

— O Juventude está fazendo 2 a 0 aqui na Jaconera. O Juventude está colocando a faixa de bicampeão gaúcho, Guerrinha — brincou, imitando o narrador símbolo da Rádio Gaúcha.

Todo o sentimento que carrega pelo esporte, ele resume em uma frase do treinador britânico Bill Shankly: