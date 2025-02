Do holofote aos bastidores, Maicon Santana participou de todos os momentos importantes do Monsoon, o caçulinha do Gauchão. Há três anos, marcou o primeiro gol da equipe e também levantou a primeira taça. Agora, em 2025, contribui como diretor de futebol para o momento mais importante do time porto-alegrense: a chegada à elite estadual.

— Poder disputar a primeira divisão em menos de três anos faz com que a gente se sinta realizado. Mas sabemos que, ao mesmo tempo, aumentaram o nível e as dificuldades. Confesso que era mais fácil dentro de campo (risos), que a gente só se preocupava em jogar, em trabalhar, em treinar. E hoje, nesse contexto de modo geral, temos que nos preocupar com tudo — conta, em entrevista a ZH.

Depois de participar de momentos marcantes dentro de campo, Maicon optou por pendurar as chuteiras e passou a ajudar o Monsoon nos bastidores.

Muitas vezes eu já resolvi problemas de atletas meia-noite, uma hora da manhã MAICON SANTANA diretor de futebol do Monsoon

— Eu sempre procurei criar raiz nos clubes, ter esse entendimento do local que a gente está. Então, eu já vinha me preparando, estudando um pouquinho, vivenciando mais esse lado fora das quatro linhas, e as coisas foram acontecendo naturalmente — relembra.

Na mudança de funções, Maicon não demorou para perceber as diferenças entre estar dentro e fora de campo. E o amor pelo futebol facilitou para que se adaptasse à nova rotina.

— A gente não tem rotina, porque temos que resolver muitas coisas extracampo que não se vê no jogo em si. Situações que acontecem e não tem hora. Muitas vezes eu já resolvi problemas de atletas meia-noite, uma hora da manhã. Então, trabalhamos literalmente 24 horas por dia — ressalta.

Mas essa não é a única mudança. Agora, Maicon também não pode mais ser aquele protagonista, que balançou as redes na estreia do Monsoon, em 2022, contra o Marau, e levantou a taça da Terceirona, naquele mesmo ano.

— A gente sofre mais. Agora, não depende mais de mim. Então, a gente fica na tensão. Grita, faz o que pode lá de fora, mas com o trabalho, entendemos que os atletas que estarão aqui estão aptos a desempenhar, e isso nos deixa mais tranquilos — reiterou.

Não são muitas pessoas que conduzem esse clube, mas são pessoas que colocam a sua história MAICON SANTANA diretor de futebol do Monsoon

Dentro ou fora de campo, como jogador ou dirigente, Maicon segue fazendo parte da história do Monsoon. E, agora, terá a oportunidade de ver o clube se apresentar ao RS e mostrar o diferencial do clube para uma ascensão tão meteórica.