Há 12 anos, ele teve de voltar a morar em Santa Cruz do Sul, por problemas de saúde da mãe Zeloir. Foi então, que viu sua relação com o esporte ganhar outro significado.

— Minha ligação com o futebol começou no Avenida e foi ficando mais forte. Para mim, é muito bom, uma satisfação. Hoje, gosto demais de estar aqui, junto dessas pessoas que me ajudam muito. Aprendo bastante — conta Denis Camargo, auxiliar de campo do Avenida.