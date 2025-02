Na volta do Bra-Pel ao Gauchão, Pelotas e Brasil empatam pela sexta rodada

O jogo foi guerreado, mas com pouca qualidade técnica. Lucas Rhamon / AI/ECP

A retomada do clássico Bra-Pel no Campeonato Gaúcho, depois de quatro edições, teve como resultado um empate sem gols. Pelotas e Brasil não saíram do 0 a 0, na partida realizada neste sábado (8), no Estádio Boca do Lobo, válida pela sexta rodada do Gauchão.

Com o resultado, o Pelotas segue na terceira colocação do Grupo B, com seis pontos, podendo ser ultrapassado pelo Ypiranga, ainda na rodada. Já o Brasil sobe para a segunda colocação do Grupo C, também com seis.

No meio da semana, pela sétima rodada do Gauchão, o Pelotas jogará contra o Grêmio, em Porto Alegre, na terça-feira (11), e o Brasil receberá o Ypiranga, na quarta (12), no Bento Freitas.

Leia Mais Guia do Gauchão: tudo o que você precisa saber sobre a competição

O jogo

O clássico, como é tradição, foi disputado desde o início. O Pelotas foi quem primeiro chegou perto. Aos 11 minutos, o volante Venicio chutou de primeira após cruzamento da esquerda, e o goleiro Wellington fez a defesa. Aos 27, foi a vez do Brasil ter a chance. Em cobrança de falta, Higor escorou para Bruno, que bateu em direção ao gol, mas a bola foi desviada pela defesa.

Aos 42 minutos, novamente o Pelotas veio à carga. Emerson, pelo lado esquerdo, cortou para o meio e chutou. Wellington segurou em dois tempos e evitou o gol.

A partida continuou equilibrada na segunda etapa. O Brasil teve a chance, aos 7 minutos, com Áquila. O zagueiro cabeceou forte depois de escanteio e Jorge fez uma bela defesa. O Pelotas respondeu aos 14, com Warlei, que bateu de fora da área para fora.

As grandes chances do segundo tempo ocorreram uma atrás da outra. Aos 21, Yuri Bigode cabeceou no travessão, quase abrindo o placar para o Pelotas. O Brasil respondeu rápido no contra-ataque. Mayco Félix entrou na área, chutou e Jorge fez outra grande defesa.

Até o final da partida, o Pelotas foi quem mais pressionou, e o Brasil priorizou os contra-ataques. Mas, no final, ninguém conseguiu marcar e o clássico ficou em 0 a 0.

Gauchão — 6ª rodada — 8/2/2025

Pelotas (0)

Jorge; Vidal, Massaia, Yuri e Bryan Gabriel; Robson (Xandy, 19'/2ºT), Venicio (Léo Ferraz, 44'/2ºT)e Cesinha; Mateus Silva, Emerson e Warlei (Michel Douglas, 19'/2ºT). Técnico: Ariel Lanzini

Brasil de Pelotas (0)

Wellington; Bruno Miguel (Gabriel Macedo, 34'/2ºT), Áquila, Guilherme Cerqueira e Higor; Rael (Rafael Gelatti, 20'/2ºT), João Victor e Kauê (Jonathan Cabeça, 35'/2ºT); Mayco Félix (Jota, 35'/2ºT), Gabriel Moisés e Histone (Vini Charopem, 15'/2ºT). Técnico: William De Mattia

Cartões amarelos: Áquila (B), Mayco Félix (B), Guilherme Cerqueira (B), Robson (P)

Local: Boca do Lobo, Pelotas

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Juarez de Mello Junior; VAR: Anderson Farias.

Próximos jogos

Gauchão — 7ª rodada

Grêmio x Pelotas

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

11/2/2025 — 21h30min

Brasil de Pelotas x Ypiranga

Local: Bento Freitas, em Pelotas

12/2/2025 — 21h30min