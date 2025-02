Monsoon vira sobre o Avenida e conquista sua segunda vitória no Gauchão

Jogadores do Monsoon comemoram o gol de Otávio no final da partida. Youtube GZH / Reprodução

O Monsoon venceu o Avenida por 2 a 1, neste domingo (9), em jogo realizado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pela sexta rodada do Gauchão 2025. Os gols do Monsoon foram marcados por Jarro Pedroso e Otávio. Matheus Martins fez para o Avenida.

Com o resultado, o time de Porto Alegre chegou aos 6 pontos, igualando a pontuação de Brasil de Pelotas e São Luiz no Grupo C, mas ficando à frente dos adversários — 2º lugar — por critérios de desempate. Já o time de Santa Cruz, com a derrota, permanece na última colocação do Grupo A, com apenas 1 ponto.

Como foi o jogo

O Avenida abriu o placar aos 8 minutos, com Matheus Martins finalizando de dentro da área.

Saindo atrás no marcador, o Monsoon foi em busca do empate e, aos 42, teve uma grande chance com o chute do lateral Adryel que explodiu na trave. O gol do time de Porto Alegre veio logo em seguida. Aos 45, o atacante Jarro Pedroso balançou as redes.

No segundo tempo, aos 12 e aos 14, o Avenida teve duas chances. Primeiro com Bustamante, que finalizou no alvo, mas o chute foi defendido pelo adversário, e Matheus Martins, que chutou para fora.

Mas a noite era do Monsoon. Aos 44 minutos, o atacante Otávio entrou na área e tocou a bola na saída do goleiro para virar o jogo e dar a vitória ao time de Porto Alegre.

Na próxima rodada, a sétima do campeonato, o Avenida jogará em casa contra o Juventude, atual primeiro colocado na classificação geral. A partida ocorrerá na quarta-feira (12), às 19h30min.