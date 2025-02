Monsoon demite técnico e deve efetivar o auxiliar para a sequência do Gauchão

Guilherme Weisheimer (D), antigo auxiliar-técnico, será efetivado no lugar de China Balbino (C), demitido do Monsoon. Monsoon / Divulgação

Após a saída de China Balbino do comando técnico, o Monsoon deve efetivar Guilherme Weisheimer, antigo auxiliar, como o treinador para a sequência do Gauchão. Esta é a segunda troca de técnico da equipe da zona sul de Porto Alegre no ano.

Weisheimer já comandou o Monsoon na última rodada, em vitória por 2 a 1 sobre o Avenida, e conta com o apoio do grupo de jogadores.

Conforme apurado por Zero Hora, uma mudança tática promovida pelo auxiliar (saída do 3-4-3 para o 4-2-3-1) foi aprovada pelos jogadores e se refletiu no campo, com a vitória de virada sobre o time de Santa Cruz do Sul.

Com seis pontos, o Monsoon está na segunda colocação no Grupo C e em 7º na classificação geral. O Trovão terá São José e Inter nas próximas duas rodadas para definir se irá para a Taça Farroupilha ou se disputará o quadrangular do rebaixamento.

Quem é Guilherme Weisheimer

Cria das categorias de base do Grêmio, Guilherme atuou pelo Tricolor entre 1999 e 2002, sendo campeão da Copa do Brasil. Após empréstimos, o então atacante chegou a retornar ao Olímpico em 2004.

Depois, virou ídolo no Chipre, onde atuou entre 2006 e 2010 por cinco equipes. Encerrou a carreira de atleta no Esportivo, em 2015.

Aos 43 anos, Guilherme é bacharel em Educação Física e cursou a licença B de treinador pela CBF. Além do Monsoon, foi auxiliar de China Balbino no Sindicato de Atletas do RS. No ano passado, fez parte da comissão técnica de Luciano Dias no União Rondonópolis-MT.