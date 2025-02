Grêmio 1x1 Inter: veja os gols e os melhores momentos do Gre-Nal pelo Gauchão

Gre-Nal foi disputado na Arena, neste sábado. André Ávila / Agencia RBS

O Gre-Nal 444, ocorrido neste sábado (8) e válido pela sexta rodada do Gauchão 2025, terminou empatado em 1 a 1, com os dois gols marcados no segundo tempo.

O atacante dinamarquêns Braithwaite, de pênalti, abriu o placar para o Grêmio, aos 24 minutos, e Fernando, de cabeça, empatou aos 26.

Com o resultado, o Inter fica com a melhor campanha da primeira fase do campeonato, com 14 pontos, mas pode ser ultrapassado em caso de vitória do Juventude neste domingo (9). O time da Serra, que tem 12 pontos, enfrenta o São José, em Caxias do Sul.

O Grêmio lidera o Grupo A, mas é o quarto na classificação geral. O Tricolor chegou a 11 pontos e está atrás de Inter, Juventude e Caxias.





Primeiro tempo

O Inter teve a primeira grande chance aos 16 minutos com Wesley chutando para fora, após cruzamento de Wanderson. Aos 26, mais um chute do Wesley, com Grando espalmando para o meio da área.

A melhor resposta do Grêmio foi aos 46. Pavon chutou por cima, após ajeitada de cabeça de Villasanti.

A primeira etapa ainda teve uma confusão envolvendo a arbitragem. Após lance polêmico, aos 27 minutos, o auxiliar do Inter Roberto Ribas foi expulso, o que obrigou a saída de Roger Machado — uma exigência do regulamento do Gauchão.

Segundo tempo

Logo no início do segundo tempo, o Inter teve a primeira chance em uma cabeçada do Borré e chute do Victor Gabriel por cima. Em seguida, Grando defendeu um chute do centroavante colorado. O Inter insistia e Thiago Maia perdeu de cabeça.

Mas foi o Grêmio que abriu o placar 24 minutos. Cristaldo bateu falta e o chute desviou na barreira. Wanderson saltou com o braço à frente do rosto e levou a bolada. Acionado pelo VAR, Rafael Klein foi ao vídeo e marcou o pênalti. A cobrança de Braithwaite venceu Anthoni.

A reação colorada veio dois minutos depois, aos 26. Alan Patrick cobrou escanteio, Fernando se antecipou à zaga gremista e cabeceou longe do alcanço do goleiro tricolor: 1 a 1.

