Gre-Nal na semi? Confira os possíveis cenários do mata-mata do Gauchão após o clássico deste sábado

Duelo será disputado às 21h, na Arena Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Grêmio e Inter entram no clássico deste sábado (8), às 21h, já visando ao mata-mata do Gauchão. O jogo, válido pela sexta rodada da primeira fase do Estadual, também pode encaminhar as semifinais torneio. Abaixo, Zero Hora explica os cenários possíveis após o Gre-Nal.

Contudo, vale destacar que qualquer tipo de definição só ocorrerá nas partidas restantes, após o Gre-Nal. Depois do clássico, restarão dois jogos à Dupla na primeira fase. O Grêmio, que pode chegar no máximo a 19 pontos, tem pela frente Pelotas, na Arena, e Ypiranga, em Erechim. Já o Inter, cuja pontuação limite é 22, vai a Ijuí enfrentar o São Luiz e, depois, encara o Monsoon, no Beira-Rio.

O regulamento

O novo formato do Gauchão indica que os primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo passam às semifinais.

Na semi, em jogo de ida e volta, o melhor "campeão" das chaves vai pegar o time que for o melhor segundo. O outro confronto será entre os outros dois clubes que terminaram em primeiro do grupo.

Como está a tabela

Se a primeira fase terminasse neste momento, antes do início da sexta rodada, as semis seriam: Inter (líder) x Caxias (melhor segundo colocado) e Juventude x Grêmio (os dois "piores líderes").

Este cenário pode mudar já no final de semana. Um Gre-Nal na semifinal estaria se desenhando em caso de empate no clássico deste sábado somado a uma vitória do Juventude, no domingo (9). Entenda os possíveis cenários abaixo.

Os cenários para a Dupla após o Gre-Nal 444

Vitória do Grêmio

Grêmio vai a 13 pontos;

Inter permanece com 13 pontos;

Grêmio vira melhor líder caso o Juventude não vença o São José;

Inter cai para terceiro da colocação geral caso o Juventude vença o São José;

Vitória do Inter

Inter vai a 16 pontos;

Grêmio permanece com 10 pontos — sendo o pior líder, correndo risco de ser ultrapassado pelo Guarany de Bagé;

Inter se mantém líder geral, independentemente do resultado entre Juventude e São José, encaminhando a melhor campanha na primeira fase;

Aumenta a possibilidade de Gre-Nal na semi, principalmente em caso de vitória do Guarany sobre o Ypiranga;

Empate

Inter vai a 14 pontos;

Grêmio vai a 11 pontos;

Inter se mantém líder geral caso o Juventude não vença o São José;

Neste caso, Juventude dependeria apenas de si para terminar como líder geral — aumentando assim a probabilidade de Gre-Nal na semifinal, sendo Grêmio e Inter os "piores líderes".

