Gre-Nal 444: acompanhe ao vivo a cobertura do clássico

Arena do Grêmio será palco do clássico de número 444. A partida inicia às 21 horas deste sábado (8). Jefferson Botega / Agencia RBS

O primeiro Gre-Nal de 2025 será neste sábado (8). A partir das 21h, na Arena, Grêmio e Inter medem forças pela sexta rodada do Gauchão.

Confira a programação ao vivo de GZH para o clássico Gre-Nal 443:

12h : Esportes ao Meio-Dia;

: Esportes ao Meio-Dia; 13h : Sala de Redação especial;

: Sala de Redação especial; 15h : Central do Torcedor

: Central do Torcedor 17h : Segue o Fio

: Segue o Fio 18h30min: Pré-Jornada

Pré-Jornada 20h : Jornada Esportiva

: Jornada Esportiva 23h: Balanço Final

Siga, em tempo real, as informações sobre a partida deste sábado.

Acompanhe ao vivo as informações do Gre-Nal

Regulamento do Gauchão

Na primeira fase, os 12 times foram divididos em três grupos de quatro. Grêmio, Inter e Juventude foram definidos como cabeças-de-chave.

Grupo A : Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José

: Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José Grupo B : Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga

: Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga Grupo C: Juventude, Brasil de Pelotas, Monsoon e São Luiz

As equipes enfrentarão os adversários dos outros grupos, em turno único, totalizando oito rodadas na fase classificatória. Não haverá confrontos dentro das chaves.

Os primeiros colocados de cada grupo — mais o melhor segundo lugar — passam às semifinais. O melhor "campeão" das chaves vai pegar o time que for o melhor segundo em uma semifinal de ida e volta. O outro confronto será entre os dois primeiros restantes.

Depois disso, os vencedores das semifinais disputam o título do Gauchão em jogos de ida e volta.

Troféu Farroupilha

Os times classificados de 5º a 8º lugar da classificação geral ao fim da primeira fase disputarão o Troféu Farroupilha. O "campeão" levará uma vaga na Copa do Brasil 2026, além de possibilidade de vagas na Série D do Brasileirão do próximo ano.

Neste torneio, a disputa será de mata-mata com o 5º enfrentando o 8º e o 6º pegando o 7º. Depois, os vencedores avançam para uma final também em jogos de ida e volta.

Quadrangular do rebaixamento

Depois de terminada a fase classificatória, os quatro piores times terão de disputar um quadrangular da "morte" para fugir do rebaixamento à Série A-2 em 2026.

Do 9º ao 12º, as equipes se enfrentarão em seis rodadas, com turno e returno. Ao final, os dois piores serão rebaixados.

Datas do Gauchão 2025

Primeira fase (oito rodadas) - 22/1 a 15/2

Semifinais (ida e volta) - 22/2 e 1º/3

Finais - (ida e volta) - 8/3 e 15/3

VAR no Gauchão

Em 2025, pela primeira vez na história, todos os jogos do Gauchão terão árbitro de vídeo. Em edições anteriores, a ferramenta era utilizada apenas em clássicos Gre-Nais de fases classificatórias e nas partidas eliminatórias. A estreia foi no campeonato de 2018. Sete anos depois, todas as 72 partidas terão auxílio do árbitro de vídeo.

