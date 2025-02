Goleado pelo Grêmio, Pelotas anuncia a contratação de novo técnico

Esta não será a primeira passagem de Alessandro Telles no Lobo. Fahel Marques / Pelotas/Divulgação

Alessandro Telles é o novo técnico do Pelotas para a sequência do Gauchão 2025. A negociação com a direção do Lobo começou na manhã desta quarta-feira (12) e teve um desfecho rápido, como anúncio confirmado no início da tarde.

O treinador volta à Boca do Lobo para substituir Ariel Lanzini, demitido após a equipe ser goleada pelo Grêmio por 5 a 0, na Arena. O resultado colocou o Pelotas entre as equipes que vão disputar o torneio do rebaixamento.

— É uma honra retornar ao Pelotas, que me deu tantas alegrias na carreira. Conheço a paixão desta torcida e estou por dentro da competição. Confio que com muito trabalho e união, o elenco vai dar a resposta que todos esperam —afirmou Alessandro Telles.

O novo treinador poderá comandar pelo menos dois treinos antes do duelo com o Juventude, na última rodada da primeira fase do Gauchão, no sábado. Com seis pontos e saldo negativo de seis gols, o time pelotense está em 10° na classificação geral. Entretanto, ainda tem condições matemáticas de ir para a Taça Farroupilha.

Telles estava no São Luiz, porém foi demitido na última segunda-feira (10). Ano passado, após se destacar na equipe de Ijuí, ele comandou o Brasil, rival do Pelotas, na Série D.

Esta não será a primeira passagem de Alessandro Telles no Lobo. Entre 2013 e 2014, ele atuou no Pelotas como auxiliar de Paulo Porto, e entre 2020 e 2021 foi assistente de Ricardo Colbachini.