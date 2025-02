Caxias venceu o São Luiz com gol de Pedro Cuiabá. Porthus Junior / Agencia RBS

O Gauchão 2025 está chegando ao final da primeira fase, com os clubes ainda lutando por uma vaga nas semifinais da competição. Neste fim de semana foi a vez dos jogos da sexta rodada.

No sábado (8), ocorreram três partidas. Em Pelotas, o Bra-Pel voltou a ser disputado no Gauchão. Os dois times não saíram do 0 a 0. Em Caxias do Sul, o Caxias bateu o São Luiz por 1 a 0 e segue forte na luta pela classificação aos mata-matas.

O Gre-Nal foi a atração da noite de sábado em Porto Alegre. Disputado na Arena, o clássico terminou empatado em 1 a 1.

Confira os melhores momentos da 6ª rodada

Pelotas 0x0 Brasil de Pelotas

O clássico Bra-Pel ocorreu neste sábado (8), no Estádio Boca do Lobo, depois de quatro anos sem ser disputado no Gauchão. Pelotas e Brasil não saíram do 0 a 0 na partida, válida pela sexta rodada do Gauchão.

Pelotas e Brasil estão com seis pontos cada e na zona intermediária dos grupo B e C, respectivamente.

Caxias 1x0 São Luiz

O Caxias derrotou o São Luiz por 1 a 0 no sábado (8). Pedro Cuiabá marcou para o Grená, no primeiro tempo. A equipe de Ijuí ainda teve dois jogadores expulsos.

Com a vitória, o Caxias chegou aos 12 pontos, na vice-liderança do Grupo B. Já o São Luiz permanece com seis pontos e na terceira colocação do Grupo C.

Grêmio 1x1 Inter

O Gre-Nal 444, realizado na Arena, neste sábado (8), terminou empatado em 1 a 1, com os gols marcados no segundo tempo. Braithwaite, de pênalti, abriu o placar para o Grêmio, e Fernando, de cabeça, deu o 1 a 1 que selou o clássico. Com o resultado, tricolores e colorados se mantêm na liderança de seus grupos.

Regulamento do Gauchão 2025

Na primeira fase, os 12 times foram divididos em três grupos de quatro. Grêmio, Inter e Juventude foram definidos como cabeças-de-chave.

Grupo A : Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José

: Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José Grupo B : Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga

: Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga Grupo C: Juventude, Brasil de Pelotas, Monsoon e São Luiz

As equipes enfrentam os adversários dos outros grupos, em turno único, totalizando oito rodadas na fase classificatória. Não haverá confrontos dentro das chaves.

Os primeiros colocados de cada grupo — mais o melhor segundo lugar — passam às semifinais. O melhor "campeão" das chaves vai pegar o time que for o melhor segundo em uma semifinal de ida e volta. O outro confronto será entre os dois primeiros restantes.