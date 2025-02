Richard marcou o gol da vitória do Caxias contra o Avenida. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A quinta rodada do Gauchão começou nesta quarta-feira (5) com quatro jogos. Os destaques ficaram para a goleada do Inter sobre o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, e a derrota do Grêmio para o Juventude, na Serra.

Além dessas duas partidas, o Caxias, fora de casa, bateu o Avenida, e São Luiz empatou com o Pelotas. Nesta quinta-feira (6) ocorrem os outros dois jogos da rodada. Às 19h, São José encara o Ypiranga. Às 21h30min, jogam Monsoon e Guarany de Bagé.

Confira os melhores momentos da quinta rodada

Avenida 0x1 Caxias

A equipe grená teve êxito mesmo longe de casa. Em Santa Cruz do Sul, o Caxias bateu o Avenida por 1 a 0, com gol de Richard.

Inter 3x0 Brasil de Pelotas

O Colorado goleou o Xavante no Beira-Rio. O time de Roger Machado balançou as redes com Rogel, Vitinho e Valencia. O Brasil de Pelotas chegou a ter um gol anulado por impedimento.

São Luiz 1x1 Pelotas

São Luiz e Pelotas fizeram uma partida equilibrada no Estádio 19 de Outubro, nesta quarta-feira (5). A igualdade em campo se refletiu no placar de 1 a 1. Yuri Bigode abriu o placar o Pelotas, no início do jogo. Aos 40 do segundo tempo, Maicon Aquino deixou tudo igual.

Juventude 2x0 Grêmio

Foi em Caxias do Sul, na Serra, que o Tricolor conheceu sua primeira derrota na temporada. O time de Quinteros foi superado pelo Juventude por 2 a 0, com gols de Batalla e Jean Carlos, de falta.