“Está se passando do limite”, diz presidente da FGF sobre as críticas à arbitragem no Gauchão

Anderson Daronco analisa imagens do VAR no jogo entre São José e Inter.

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman , conversou com o Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (13). Apesar das várias críticas que o VAR vêm recebendo ao longo do Gauchão 2025, o mandatário da entidade elogiou o uso da ferramenta.

Alvo de duras críticas no Gauchão, o VAR gerou mais polêmica no Gre-Nal 444, realizado na Arena, no último sábado (8). Na ocasião, o árbitro de campo, Rafael Klein, assinalou pênalti para o Grêmio após conferência no vídeo.