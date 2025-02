Com gols no fim, Guarany de Bagé vence o Monsoon de virada fora de casa

Time bageense bateu a equipe da Capital por 3 a 1. Sergio Galvani / Guarany de Bagé

Em um jogo movimentado e com emoção até o final, o Guarany de Bagé bateu o Monsoon por 3 a 1, de virada, nesta quinta-feira (6), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Em jogo válido pela quinta rodada do Gauchão, o time da Capital saiu na frente, com Jarro. Porém, a equipe bageense virou, com gols de Rogério Sena, Lucas Souza e Murilo.

Com o resultado, o Guarany ocupa a vice-liderança do Grupo A, com oito pontos — apenas dois atrás do Grêmio. Já o Monsoon, com três pontos, é o lanterna do Grupo C e penúltimo colocado geral. As equipes voltam a campo no domingo (9). O time de Bagé encara o Ypiranga, em Erechim. Já o clube da Capital buscará a reação contra o Avenida, no Estádio do Vale.

Como foi a partida

O Monsoon começou bem e conseguiu abrir o placar logo aos seis minutos de jogo. Diego Sodré cruzou para Jarro, de cabeça, marcar o primeiro gol.

Cerca de 10 minutos depois, veio a reação do Guarany de Bagé. Com um chute forte e rasteiro, de fora da área, Rogério Sena deixou tudo igual. O famoso "lá e cá" imperou no restante da etapa inicial.

Logo no início da segunda etapa, um choque para o time de Bagé. Aos seis minutos, Bruno Cardoso foi punido com o cartão vermelho por falta em Diego Sodré, que tinha chance clara de gol. O lateral do Guarany era o último homem da defesa.

O Monsoon passou a dominar e criar chances claras de gols. No entanto, aos 25, também teve um jogador expulso. Jeder recebeu o cartão vermelho ao fazer falta em Rogério Sena, que ficaria cara a cara com o goleiro.

A partir daí o equilíbrio novamente tomou conta da partida, com o time de Bagé sendo mais agressivo no ataque. O jogo se encaminhava para o fim, com um ponto para cada lado, até os acréscimos. Porém, aos 48, Lucas Souza marcou um golaço para o Guarany e, na sequência, Murilo sacramentou a vitória.