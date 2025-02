Brasil de Pelotas x São José: tudo sobre o jogo da segunda rodada do quadrangular de permanência do Gauchão.

O confronto entre Brasil de Pelotas x São José, pela segunda rodada do quadrangular de permanência do Gauchão, ocorre neste sábado (22), às 19h. A partida será disputada no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.