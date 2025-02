Brasil x Pelotas: tudo sobre o jogo da 6ª rodada do Gauchão. Arte GZH

O confronto entre Brasil x Pelotas, válido pela sexta rodada do Gauchão, será às 16h30min deste sábado (8). A partida ocorre na Boca do Lobo, em Pelotas.

O Brasil vem de derrota para o Inter, por 3 a 0, no Beira-Rio, e está em terceiro lugar no Grupo C do Gauchão, com 5 pontos e uma partida a mais que o Monsoon, que está na quarta posição, com 3.

Já o Pelotas empatou com o São Luiz, em Ijuí, em 1 a 1. O clube também está na terceira posição de seu grupo, com 5 pontos e um jogo a mais que o Ypiranga, que está em quarto lugar, com os mesmos 5.

Escalações para Brasil x Pelotas

Brasil: Wellington; Murillo, Áquila, Guilherme Cerqueira e Higor; Gelatti, Juliano Fabro e Kauê; Vini Charopem, Histone e Mayco Félix. Técnico: William De Mattia.

Pelotas: Jorge; Vidal, Massaia, Yuri e Bruno Ré; Robson, Venicio e Cesinha; Mateus Silva, Emerson e Warlei. Técnico: Ariel Lanzini

Arbitragem para Brasil x Pelotas

Ainda não divulgada pela FGF.

Onde assistir a Brasil x Pelotas

A RBS TV anuncia a transmissão a partir das 16h30min do sábado (8).

Torcida mista

O clássico Bra-Pel terá um setor para torcida mista. Cerca de 400 lugares serão disponibilizados para torcedores de Brasil e Pelotas acompanharem a partida juntos no lado esquerdo da arquibancada da Rua Padre Anchieta.

Será o segundo clássico na história com torcida mista, o primeiro na Boca do Lobo. Em 2019, torcedores do Xavante e do Lobo acompanharam um clássico do Gauchão juntos em um setor do estádio Bento Freitas.

A iniciativa busca tratar a rivalidade dentro de campo, mas civilidade fora dele. Brasil e Pelotas voltarão a se enfrentar após quatro anos. O último confronto foi em 2021, com um empate em 0 a 0.

