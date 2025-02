Avenida x Brasil de Pelotas pelo Gauchão; acompanhe ao vivo em imagens

O Avenida entra em campo nesta quarta-feira (19), às 21h30min , para enfrentar o Brasil de Pelotas pelo Gauchão 2025 . Acompanhe todas as informações da partida em GZH.

O quadrangular do rebaixamento

Após a primeira fase do Gauchão, Brasil, Pelotas, São José e Avenida estão no quadrangular do rebaixamento.