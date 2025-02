Avenida anuncia Gabriel Dutra como novo treinador

Dutra terá como primeiro desafio confronto contra o Caxias. Avenida / Divulgação

Time de pior campanha no Gauchão, o Avenida anunciou na noite desta segunda-feira (3) Gabriel Dutra como seu novo treinador. Ele chega para ocupar o lugar deixado vago por William Campos, que anunciou sua saída do clube de Santa Cruz do Sul no sábado (1º), um dia antes do confronto contra o Inter.

O profissional começou sua carreira no futebol como analista de desempenho do Avaí, de Santa Catarina. Como técnico, tem passagens pelo Glória e pelo Fortaleza sub-20.

Também atuou como auxiliar técnico do Novo Hamburgo, do Azuriz-PR, do São Luiz, do Brasil de Pelotas e do Gaúcho de Passo Fundo.

Sobre a chegada ao Avenida, Dutra diz que a expectativa é a melhor possível para a sequência do Estadual: