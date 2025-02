Avenida 1x1 Brasil: veja os gols e os melhores momentos pelo Gauchão

Avenida e Brasil de Pelotas empataram em 1 a 1 , nesta quarta-feira (19), pela primeira rodada do quadrangular do rebaixamento do Gauchão 2025.

Confira os melhores momentos

Com o resultado, as duas equipes ficaram com um ponto, mesma pontuação de Pelotas e São José, que também duelaram na abertura do quadrangular.