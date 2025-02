Amanda Souza e Carpinejar dão notas aos jogadores de Grêmio e Inter no clássico

Gre-Nal terminou empatado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Além da sua tradicional cotação, ZH convocou "novos" avaliadores para o clássico Gre-Nal 444, disputado neste sábado (8), na Arena. Os colunistas Amanda Souza e Carpinejar foram convidados a dar notas aos jogadores dos times para os quais torcem, Grêmio e Inter, respectivamente.

Diferentemente da habitual cotação, em que a análise é debatida pela editoria de Esportes, os colunistas tiveram liberdade total nas suas avaliações. Confira abaixo as notas e os conceitos de Amanda e Carpinejar para os atletas que entraram em campo.

As notas de Amanda Souza para os jogadores do Grêmio:

Grando - Levou gol de bola parada no empate, mas o Inter parou em suas mãos. Transmite mais segurança do que Tiago Volpi. 7,5

João Pedro - Baita jogador, combativo, fez ligações importantes com o ataque. 6,5

Rodrigo Ely - Seguro nas saídas da área, me surpreendi em não xingá-lo durante a partida. Pena a bola do gol do Inter ter desviado nele. 6

Jemerson - Levou cartão amarelo, mas fez boa dupla com Ely. Não comprometeu. 6

Dodi - Oi, sumido! Normalmente, faz trabalho de formiguinha no campo, mas pouco apareceu no Gre-Nal. 4

Viery - Tomou um laço pela esquerda, mas não desistiu de avançar quando solicitado. Merece mais chances no time titular. 5

Villasanti - Sofreu demais com a marcação. Nosso capitão teve desempenho muito abaixo do esperado. 5,5

Pavon - Postura displicente para um Gre-Nal, embora tenha feito começado uma bela jogada, que terminou uma bola no travessão. 6

Cristaldo - Cadê o brilho do nosso camisa 10? Ficou pra trás no embate com Fernando, que empatou a partida. 5,5

Aravena - Tentou, tentou, mas não convenceu. Deveria ter sido substituído por Edenilson antes. 5

Braithwaite - O primeiro lance de perigo do Grêmio, em uma cabeçada após cobrança de escanteio, veio dele. Chamou a responsabilidade, cobrou pênalti e abriu o marcador. 7

Edenilson - Se tivesse entrado antes, poderia ter ajudado na reação do Grêmio. 4

Monsalve - Substituto de Cristaldo, sua entrada no jogo não fez a menor diferença. 4

Cuéllar - Correu pra caramba no final, mas nada fez. 4

João Lucas - Entrou no fim, sem nota.

As notas de Carpinejar para os jogadores do Inter:

Anthoni - Atuação segura e discreta, sem grandes desafios. 6,5

Aguirre - Não dá para dizer que não tem raça, aplicado taticamente. 6

Vitão - Não quis brincar em serviço. Anulou Braithwaite. 7

Victor Gabriel - Não se arriscou em nenhum momento. Rei das jogadas de segurança. 6

Bernabei - Protagonizou o maior duelo do clássico, contendo e desafiando Pavon. Foi agudo em suas investidas pela ponta. 7,5

Fernando - O xerife, lembrou sua versão europeia. Mandou no meio de campo, protegeu a zaga e ainda fez o gol justiceiro de empate. 9

Thiago Maia - Um operário sem muito brilho, não comprometeu, mas também não resolveu: poderia ter decidido a partida, desmarcado, com a cabeçada na pequena área. 6,5

Wanderson - Voltou a ser o velocista de 2023, um dos mais criativos e voluntariosos do time. Botou Wesley na fuça do gol. Não teve culpa no pênalti, simplesmente porque não existiu. 7,5

Alan Patrick - Gênio da lâmpada, usina de passes, continua com a sua fama de “Homem Gre-Nal”. Mais uma assistência no catálogo da rivalidade. 8,5

Wesley - Impossível, incansável, liso, teve um primeiro tempo de gala. Só faltou chapar a bola devidamente. Não vai dormir pensando no lance. 7

Borré - Mesmo quando não é artilheiro, incomoda, articula, volta para armar. 7

Vitinho - Mostrou disposição, quer um lugar no time. 6,5

Bruno Henrique - Às vezes exagera na vontade. Recebeu desnecessário terceiro cartão amarelo em sua primeira entrada. 5,5

Carbonero - Promete. Não foi dessa vez, pois não encontrou espaço. 5,5

Enner Valencia - Deveria ter entrado antes. Estava com gana de vencer. Salvou uma jogada perdida na linha de fundo com uma arrancada selvagem. 6