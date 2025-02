"Alegria muito grande", define árbitro Rafael Klein sobre estreia em Gre-Nais

No ano passado, Klein foi eleito como o melhor juiz do Brasileirão.

Para além dos reforços, dos jovens que subiram aos profissionais recentemente e da comissão liderada por Gustavo Quinteros, o Gre-Nal 444 contará com a estreia de um personagem que veste preto e amarelo . O árbitro Rafael Klein será o comandante da partida deste sábado (8), na Arena.

Apesar de ser o seu primeiro clássico, Klein está em seu segundo ano como árbitro Fifa. No ano passado, foi eleito o melhor apitador do Brasileirão.

Elogio aos companheiros

Klein terá como auxiliares Rafael da Silva Alves e Maíra Mastella Moreira , também do quadro da entidade que rege o futebol mundial. O árbitro de vídeo será Daniel Nobre Bins. Todos já estão concentrados para a partida em um hotel da Capital.

