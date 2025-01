Principal contratação do Brasil de Pelotas para o Gauchão se transfere para outro clube

DG (de branco) marcou um dos gols do Brasil contra o Caxias.

O atacante DG, principal contratação do Brasil de Pelotas para o Gauchão 2025, deixou o Estádio Bento Freitas . Segundo nota do clube, ele teve a multa rescisória paga e irá se transferir para uma outra equipe.

Ainda não foi revelado o destino de DG. Pelo Brasil, ele disputou as primeiras três rodadas do Gauchão deste ano e marcou um gol.

O Xavante acertou nesta semana a contratação do volante Rael, que estava no Atlético Alagoinhas-BA, e do meia Jefinho, antes na Jaguar-PE.