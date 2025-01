Pelotas e São José podem perder até 10 jogos de mando de campo por briga de torcidas

Briga entre torcedores do São José e do Pelotas. YouTube GZH / Reprodução

Pelotas e São José foram denunciados no Tribunal de Justiça Desportiva do RS pela briga entre as torcidas durante o duelo entre as equipes pela primeira rodada do Gauchão.

O julgamento foi marcado para a próxima quarta-feira (5), às 17h. Ambos os clubes podem perder o mando de campo em até 10 jogos pelo ocorrido.

Tanto o Pelotas quanto o São José foram denunciados no artigo 213, parágrafos I e III, inciso 1º e 2º, do CBJD, que falam sobre deixar de tomar providências em desordem no estádio e arremesso de objetos de elevada gravidade.

O inciso 2º, entretanto, pode amenizar a vida dos clubes. Ele trata de casos em que os detentores são identificados pelas equipes e um boletim de o ocorrência é registrado. Desta forma, os clubes estariam eximidos de culpa.

Bra-Pel fora de Pelotas?

Devido aos incidentes, Bombeiros e Brigada Militar solicitaram ajustes de segurança no estádio do São José para realização de partidas. Portanto, o Zequinha jogou no Estádio do Vale contra o Inter. A equipe ainda tem os jogos contra Ypiranga e Monsoon como mandante.

Mesmo sendo visitante no Passo D'Areia, o Pelotas pode ser punido em seus jogos na Boca do Lobo. No Gauchão, ainda estão previstos jogos como mandante contra Brasil e Juventude.

Se Pelotas e São José forem punidos, eles vão precisar realizar seus jogos como mandantes com uma distância mínima de 50 quilômetros de suas cidades sede.