Gauchão: veja os resultados da 2ª rodada e assista aos gols

A 2ª rodada do Gauchão 2025 movimenta o fim de semana no Estado. No sábado (25), ocorreram três partidas pela competição, com destaque para o duelo envolvendo dois times da Série A do Brasileirão.

No Beira-Rio, com o apoio de sua torcida, o Inter venceu pela primeira vez na competição, ao aplicar 2 a 0 no Juventude.

Nos outros dois jogos do dia ocorreram empates. São Luiz e São José ficaram no 1 a 1, em partida realizada em Ijuí. O outro resultado com placar igual foi Brasil de Pelotas e Guarany de Bagé, que empataram sem gols.

Neste domingo (26) acontecem mais três partidas: Pelotas x Monsoon, Avenida x Ypiranga e Grêmio x Caxias.

Confira os melhores momentos da 2ª rodada

São Luiz 1x1 São José

São Luiz e São José empataram em 1 a 1, neste sábado (25), no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. Matheuzinho abriu o placar para o mandante, convertendo cobrança de pênalti, no segundo tempo. Seis minutos depois, Gabriel Terra empatou para o Zequinha.

Inter 2x0 Juventude

O Colorado venceu o Juventude por 2 a 0, também no sábado (25), e conquistou a primeira vitória no campeonato e na temporada. O colombiano Rafael Borré marcou duas vezes. Na etapa inicial, converteu um pênalti assinalado pelo árbitro já nos acréscimos. No segundo tempo, depois de uma bela assistência de Alan Patrick, colocou novamente a bola nas redes.

Brasil 0x0 Guarany

Outra partida do sábado (25) foi Brasil de Pelotas e Guarany de Bagé, que empataram em 0 a 0, no Bento Freitas, em Pelotas. Embora a insistência do time da casa, especialmente na etapa final, o placar não foi aberto. Com o resultado, as duas equipes seguem sem vencer na competição.