Gauchão mais importante dos últimos tempos começa nesta quarta-feira

Octacampeão. Palavra tão grande quanto pesada no futebol. Tão extensa que pode ser dividida em duas partes no Gauchão que inicia-se nesta quarta-feira (22). Octa é aquilo que o Grêmio quer ser. Campeão é o que o Inter e os outros 10 participantes almejam nesse campeonato que mantém o charme, ganha importância e muda o formato.

No vernáculo futebolístico, octacampeão significa ser muito bom ou muito melhor do que seus concorrentes. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos superando os adversários sem esmorecer. Substantivo tão grande que o Grêmio tenta o feito pela primeira vez.

Entre 1956 e 1969, o Grêmio montou um time capaz de ser campeão 12 vezes em 13 anos. Época em que construíram-se lendas tricolores como Pavilhão, Gessy, Milton Kuele, Alcindo, entre outros. Mas nada de octa. No máximo hepta, que é muito, mas não é octa.

Quem impediu a façanha do futebol ao sul do Mapituba foi o Inter, para, na sequência, fazer a proeza máxima desses pagos. No início da Era Beira-Rio, os colorados empilharam oito títulos do Gauchão entre 1969 e 1976. Tempos de ícones como Figueroa, Falcão, Carpegiani, Valdomiro e companhia.

São nomes e conquistas que alimentam a memória do futebol gaúcho. Toda essa história maximiza a importância do que acontecerá a partir das 19h desta quarta-feira, quando a bola rola para três partidas. Jogadores correrão atrás de um título de proporções bíblicas independentemente das mãos que segurarão a taça após o último jogo. Tão significativo que a turma do Sala de Redação apelidou esta edição de "Gauchão Fifa".

No octa colorado, o Grêmio sempre foi o vice-campeão. Não tem sido mais assim. Nesses oito anos de hegemonia gremista, Brasil-Pel, Caxias, Juventude e Ypiranga postularam o título na final. Também nada impede que Avenida, Guarany, São José, São Luiz, Monsoon e Pelotas não possam sonhar. O penúltimo estreia na maior disputa pampeana. O última volta após quatro anos distante.

Mudança na fórmula

O torneio terá nova fórmula. Os clubes foram divididos em três grupos com quatro equipes cada. Os times de uma chave terão como adversários os componentes da outras. O primeiro de cada chave mais o melhor segundo colocado vão às semifinais. Do quinto ao oitavo, disputam um mini-torneio para definir vagas à Copa do Brasil. Os quatro últimos jogarão o torneio da morte para definir os dois rebaixados.

O Grupo RBS contará todos os detalhes desta peleia, na TV, na internet, nas redes sociais e no jornal. Uma ampla cobertura estará disponível com a transmissão com imagens de todas as partidas.

Então, pegue a pipoca, o chimarrão, a bergamota e te aprochega para acompanhar uma das maiores batalhas já vistas no Gauchão, seja você da turma que quer ser octa ou da turma que sonha em ser campeão de um campeonato de peso.