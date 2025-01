O Grupo RBS e a Globo renovaram os direitos de transmissão do Gauchão de 2025 a 2027 . Assim, nesta temporada, partidas continuarão serão transmitidas em TV aberta pela RBS TV , de janeiro a março.

Os sites GZH e ge.globo disponibilizarão alguns jogos exclusivamente no ambiente digital. Essas partidas terão transmissão em imagens ao vivo com narração, comentários e reportagem da equipe de Esportes do Grupo RBS.