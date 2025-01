Depois de duas rodadas, Gauchão tem poucos gols e média de pagantes superior a 5 mil por jogo

Caxias fez três pontos nas duas primeiras rodadas do Estadual.

Um quarto ou 25% da fase classificatória do Gauchão 2025 já passou. E a rapidez da disputa vai permanecer nos próximos dias, porque o calendário desta temporada não permite folgas aos 12 participantes do campeonato.

Tudo estará terminado em menos de dois meses. A terceira rodada começa nesta terça-feira (28) com Juventude x Guarany, em Caxias do Sul, e São José x Inter, em Novo Hamburgo.

Passadas duas rodadas da primeira fase, o balanço do Estadual apresenta baixo índice de gols, predomínio dos empates e uma razoável média de pagantes por partida impulsionada pelos jogos da dupla Gre-Nal na Arena e no Beira-Rio, no último final de semana.