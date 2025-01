Clima da estreia contra o Inter no Gauchão e calendário nacional animam o Guarany

Fachada do Estádio Estrela D'Alva. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Guarany é um clube efervescente. O entusiasmo se explica. Apesar de ter no lombo a casca de um bicampeão gaúcho (1920 e 1938), o clube vive em 2025 a maior temporada de sua história moderna. A estreia oficial em um ano que tem contornos eletrizantes terá o Inter como adversário, na rodada de abertura do Gauchão nesta quarta-feira (22), no Estádio Estrela D'Alva.

O jogo das 19h marca o início da segunda participação seguida do clube no Estadual, o que não acontecia desde 2008. Ainda há a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão para disputar. O Índio está no Grupo A do regional junto com Grêmio, Avenida e São José. A arrancada será espinhosa. Depois do Inter, o time vai a Pelotas enfrentar o Brasil e depois viaja a Caxias do Sul para encarar o Juventude. Dois clubes da Série A nas três primeiras rodadas.

— Eu acho que é sempre importante ter uma estreia em jogo grande. E se falando em uma estreia contra um Internacional, que foi um clube que acabou o último ano do Campeonato Brasileiro em alta, é importante. Isso para a questão anímica, motivacional dos atletas, é muito importante — destaca o técnico Márcio Nunes.

Márcio recebeu a reportagem em sua sala no estádio Estrela D’Alva, na manhã de segunda-feira (20). Na televisão, a análise tática do Inter no amistoso contra o México, na semana passada. Mesmo que seja uma sequência de jogos encardida, essa da arrancada do Guarany, o time pode ter uma vantagem em relação aos adversários que pegarão o Inter na reta final da primeira fase, na metade de fevereiro.

O técnico Roger Machado e seus jogadores voltaram aos trabalhos em 6 de janeiro. O Guarany sua sob o sol de Bagé no gramado do Estrela D’Alva desde o começo de dezembro. O mês de diferença pode ser fundamental no aspecto físico para a reta final da partida.

— (Os jogadores do Inter) ainda não estão com a perna totalmente solta, alguns movimentos ainda não estão como eles gostariam de estar. É normal, mas temos alguns dados aqui preparados pelo meu analista, o Jean, que a gente pode tentar explorar e tirar algum tipo de vantagem. E tem outros cuidados também que nós temos que ter, principalmente do meio para frente — enfatiza o treinador, com um frame da marcação alta do Inter estampado na televisão.

Mudanças na formação do elenco

A pré-temporada do Guarany contou com quatro jogos-treinos e um amistoso, vitória sobre Cerro Largo-URU por 5 a 0. Pouco restou do elenco quarto colocado no ano passado. Ficaram oito jogadores. Outros 20 foram contratados para a temporada.

Em um novo patamar, a dinâmica de contratações mudou. O modelo "jogador tarimbado do interior gaúcho" ficou em segundo plano. Direção e comissão técnica garimparam jogadores em outras regiões do país. O perfil desejado era o de atletas com rodagem nas séries B e C do Brasileirão.

— Quando eles (os dirigentes) tiveram uma conversa comigo pensando na montagem, mudamos um pouco a cultura do clube de trazer jogadores que eram acostumados a rodar no futebol gaúcho. Trouxemos jogadores do centro do país, Norte e Nordeste, acostumados com essas competições nacionais também — relata Nunes.