Clássicos do Gauchão 2025: veja os confrontos entre rivais desta edição do Estadual

O Gauchão também é charmoso pelos clássicos que proporciona às torcidas em cada temporada. Em 2025, não será diferente.

Além do famoso Gre-Nal, veja os outros jogos que incluem rivalidade no Estadual e quando eles vão ocorrer neste ano.

Caxias x Juventude

Clássico 289 será realizado no começo de fevereiro. Porthus Junior / Agencia RBS

O Ca-Ju é muito parelho e os números de vitórias para cada lado são parecidos. Na história, o Juventude tem somente três êxitos a mais que o Caxias, e o empate é o resultado mais comum.

Neste Estadual, O Caxias receberá o Juventude no Centenário em 1º de fevereiro, um sábado, pela quarta rodada do Gauchão. A partida está marcada para as 21h30min.

Os números do confronto

288 clássicos disputados

96 vitórias do Juventude

93 vitórias do Caxias

99 empates

Gols do Caxias: 373

Gols do Juventude: 387

Brasil x Pelotas

Equipes voltarão a se enfrentar pela elite do futebol gaúcho. Ítalo Santos / Divulgação

O Bra-Pel mexe com os corações dos dois lados da cidade de Pelotas. Na história deste clássico, os números também são parelhos — com vantagem para o Xavante.

Nesta edição do Gauchão, o Pelotas receberá o Brasil no estádio Boca do Lobo, em 8 de fevereiro, um sábado, pela sexta rodada do Gauchão. A partida está marcada para as 16h30min.

Os números do confronto

426 clássicos disputados*

143 vitórias do Brasil

131 vitórias do Pelotas

152 empates

Gols do Brasil: 552

Gols do Pelotas: 548

*Contabilizando apenas jogos oficiais, são 366 duelos, com 128 vitórias do Brasil, 113 do pelotas e 125 empates.

Último clássico: Pelotas 3 x 0 Brasil (Copa FGF, em 13/09/2022)*.

*A partida foi dada como W.O. porque o Brasil desistiu da disputa da competição.

Grêmio x Inter

Colorado vem de uma sequência de vitórias nos últimos clássicos. Jefferson Botega / Agencia RBS

O 444º Gre-Nal será disputado na primeira fase do Gauchão 2025. Na história, o Inter leva vantagem no número de partidas ganhas em relação ao Grêmio.

Em 2025, o Grêmio receberá o Inter na Arena, em 8 de fevereiro, um sábado, pela sexta rodada do Gauchão. A partida está marcada para as 19h.

Os números do confronto

443 clássicos disputados

164 vitórias do Inter

141 vitórias do Grêmio

138 empates

Gols do Inter: 603

Gols do Grêmio: 574

Clássicos no Gauchão 2025

4ª rodada

Caxias x Juventude — (1º/2, sábado, 21h30min), no Centenário.

6ª rodada

Pelotas x Brasil — (8/2, sábado, 16h30min), no Boca do Lobo.

Grêmio x Inter — (8/2, sábado, 19h) na Arena.