Clássico Bra-Pel do Gauchão terá torcida mista

A partida será realizada na Boca do Lobo, estádio do Pelotas, às 16h30min de 8 fevereiro.

Será o segundo clássico na história com torcida mista, o primeiro na Boca do Lobo. Em 2019, torcedores do Xavante e do Lobo acompanharam um clássico do Gauchão juntos em um setor do estádio Bento Freitas.