Estreia contra o Grêmio não intimida Brasil de Pelotas: "Estamos focados em nós"

Dema, técncico do Brasil-Pel. Gabriel Xavier / Brasil-Pel/Divulgação

O Brasil de Pelotas que será visto em campo na noite desta quarta-feira (22) será o resultado de um trabalho de quase quatro meses. Ainda em outubro, o adversário do Grêmio na estreia do Gauchão anunciou a contratação de William de Matia, o Dema, como técnico e iniciou a montagem do elenco.

O treinador chega ao Bento Freitas com títulos estaduais da Paraíba, pelo Treze, e de Mato Grosso, pelo Nova Mutum. Ex-volante, tenta dar à sua equipe as mesmas feições aguerridas dos tempos que corria atrás de atacantes e meias. A consequência foi a montagem de um elenco maduro e forte fisicamente.

— Fizemos um comitê executivo com a direção. Não tem atleta do William de Mattia, do presidente ou do diretor, tem atleta do Brasil. Nossa média de idade é de 27 anos, perfil que acreditamos ser o auge do atleta. O perfil de altura tem média de 1,82m, 1,83m, uma equipe forte fisicamente — enfatiza. — Temos uma equipe muito competitiva. Em cada dividida, temos que nos impor. A cultura do clube é assim. Temos que trazer essa massa para o nosso lado — completa.

O clube manteve apenas três jogadores que atuaram na temporada passada. O trabalho de mercado foi grande. Foram contratados 22 atletas.

O Brasil realizou três jogos-treinos contra times sub-20 e três amistosos. Empatou uma vez e perdeu outra para o Avenida e venceu o Monsoon. A equipe de Porto Alegre e o Xavante estão no mesmo Grupo C do Gauchão. Juventude e São Luiz completam a chave.

A estreia contra um dos gigantes do torneio não intimida Dema. Ele mostra-se confiante para o jogo das 22h e foca muito mais no seu time do que no Grêmio.