Após sofrer transfer ban, Brasil de Pelotas consegue inscrever jogadores no BID

No começo da noite desta terça, alguns nomes começaram a entrar no sistema da CBF. Até a publicação desta matéria, sete jogadores e o treinador William de Mattia, o Dema, estavam inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) .

O Brasil sofreu um transfer ban por problemas na Justiça . Após solucioná-los, não realizou os trâmites necessário porque na segunda-feira (20) foi feriado no Rio de Janeiro e a CBF não teve expediente. Os empecilhos acarretaram no atraso da legalização dos os atletas .

Somente três jogadores seguiram no clube da temporada passada para esta. Foram contratados 22 jogadores, além do técnico Dema. A direção xavante se mostra tranquila para a inscrição do restante do elenco.