A primeira fase do Gauchão foi encerrada neste sábado (2) com as disputas de seis jogos simultâneos que definiram os oito clássicados para as quartas de final e os dois rebaixados. Inter, Grêmio, Caxias, Guarany, Juventude, São José, Brasil e São Luiz seguem na briga pelo título. Já Novo Hamburgo e Santa Cruz foram rebaixados e vão jogar a Divisão de Acesso em 2025.