A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou, nesta terça-feira (23), as datas e os horários da 4ª até a 8ª rodada do Gauchão 2024. Grêmio e Juventude vão se enfrentar no dia 31 de janeiro, às 21h30min, na Arena, e será um dos principais duelos do torneio.