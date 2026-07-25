Futsal

Fim de uma Era
Notícia

Rodrigo Capita marca com cinco segundos em quadra e encerra a carreira no futsal: "Sou muito abençoado"

Ídolo do esporte, que irá focar na carreira de comentarista, se aposentou das quadras aos 42 anos

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Antonio Oliveira

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