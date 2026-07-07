Equipe de futsal de Camaquã, Vélez muda de nome

Nova identidade visual do Camaquã Futsal Divulgação Camaquã Futsal

Um dos principais times da atualidade no futsal gaúcho decidiu mudar de nome. O Vélez Camaquã agora se chama Camaquã Futsal. A mudança foi anunciada nesta segunda-feira (6).

Em nota divulgada pelo clube, que representa o Estado na Liga Nacional Silver (segunda divisão da LNF), a diretoria afirmou que a decisão foi tomada após ampla reflexão sobre o atual momento institucional e o futuro que se busca para o clube:

"Ao adotarmos o nome Camaquã Futsal buscamos fortalecer ainda mais a ligação entre o clube e a nossa cidade, ampliando o sentimento de pertencimento da comunidade e consolidando ainda mais a representatividade da equipe junto à população camaquense, permitindo que cada cidadão desta terra se sinta representado, pertencente e parte deste projeto. Queremos que o nome da nossa cidade esteja em evidência em cada viagem, em cada quadra, em cada competição e em cada conquista!", cita um trecho do documento.

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