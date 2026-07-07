Futsal

Quatro pontos em seis
Notícia

Em rodada dupla, Atlântico vence no Gauchão mas perde liderança na LNF

Time de Erechim recebeu Magnus (SP) e Sercca, de Casca, em duas partidas no Ginásio Caldeirão do Galo

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Gustavo Manhago

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