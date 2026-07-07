Em rodada dupla, Atlântico vence no Gauchão mas perde liderança na LNF

Serginho (de vermelho) comemora um dos gols do Atlântico Edson Castro / Divulgação CER Atlântico

Jogando duas partidas num período inferior a três horas, o Atlântico somou quatro dos seis pontos possíveis por Gauchão e Liga Nacional no último sábado (4), em Erechim.

No fim de tarde, contra o Magnus, de Sorocaba (SP), o "Galo" ficou num empate em 4 a 4 pela LNF. Os gols foram de Serginho (2), Hugo e PH para o time gaúcho.

Serginho chegou a oito gols na Liga Nacional e se aproximou de Israel, do Cascavel (PR), que tem nove e lidera a artilharia da competição.

O empate combinado com uma vitória do Joinville nesta segunda (6), em Santo André (SP), por 3 a 1, tirou a liderança do Atlântico para os catarinenses.

Gauchão

Duas horas e meia depois, o Atlântico entrou novamente em quadra, mas aí pela fase classificatória do Gauchão. Com time alternativo, formado por jovens do elenco sub-20, o Galo aplicou 3 a 1 no Sercca, de Casca, com três gols do jovem Marcello, pivô de apenas 18 anos. Denílson fez o gol de honra dos visitantes.