Futsal

Por vaga nacional em 2027
Notícia

Copa RS masculina de futsal começa com vitórias de ACBF e Vélez Camaquã

Sete equipes participam da competição que dá vaga na Copa do Brasil do ano que vem

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Gustavo Manhago

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