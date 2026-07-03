Copa RS masculina de futsal começa com vitórias de ACBF e Vélez Camaquã

Vélez (de azul) goleou a ABF em Camaquã Guilherme Krüger / Divulgação ABF

Terminou a primeira rodada da Copa RS masculina de futsal em 2026. ACBF, de Carlos Barbosa, e Vélez, de Camaquã, largaram na frente com duas vitórias, diante do Rio-Grandense, em Rio Grande, e da ABF, de São Lourenço do Sul.

Na quarta-feira (1º), no Ginásio Farydo Salomão, em Rio Grande, o time sub-20 da ACBF goleou o Rio-Grandense por 3 a 0, gols de Maurício, Breno e Kayke. Já nesta quinta-feira (2), no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, o Vélez também goleou: 5 a 1 sobre a ABF, gols de Gui Falcão, Bento, Schwartz, Foguinho e Kaká, contra. O gol de honra dos "lourencianos" foi de Endrigo.

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A Copa RS dá vaga ao campeão, na Copa do Brasil de 2027, e também na Copa dos Campeões da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). Na primeira fase, os sete times estão divididos em duas chaves - uma de quatro e outra d e três equipes. Passam direto às semifinais o vencedor do Grupo "A" e os dois primeiros do "B".

O quarto semifinalista será definido num confronto único entre o segundo colocado de "A" contra o terceiro de "B". A partida será na casa da equipe que tiver o melhor aproveitamento percentual na primeira fase. As semifinais estão previstas para 2 e 9 de setembro e as finais para 16 e 23 de setembro.

Festa da Celemaster na Copa RS feminina 2026 Divulgação AFF Celemaster

No feminino, deu Celemaster

A Copa RS feminina já foi concluída. Em Uruguaiana, a Celemaster derrotou o Ideau Futsal, de Getúlio Vargas, na grande final realizada no dia 27 de junho. O time da Fronteira Oeste fez 3x1 no tempo normal e 1x0 na prorrogação. O gol do título foi marcado por Maria Vitória.