Com nome novo, time gaúcho aplica goleada na Liga Nacional Silver

Escudo do Camaquã Futsal. Divulgação Camaquã Futsal

Depois de quatro rodadas sem vitória, com queda na tabela de classificação, mas com um novo nome, o Camaquã Futsal (antigo Vélez Camaquã) voltou a vencer na Liga Nacional Silver - a segunda divisão da Liga Nacional de Futsal adulto masculino. E não foi uma vitória qualquer. Os gaúchos aplicaram 12 a 0 sobre o Balsas, do Maranhão, atual lanterna do campeonato.

Os gols do time gaúcho foram marcados por: Foguinho (3), Henrique Luft (2), Fabinho, Otávio, Xitão, Schwartz, Gui Falcão, Bento e Alberto.

Com a vitória, o Camaquã chegou a 23 pontos em 12 rodadas e subiu de quinto para terceiro lugar na fase classificatória, quatro pontos atrás do líder, Chopinzinho (PR).

Na próxima rodada, o Camaquã joga em São Caetano do Sul (SP), contra o São Caetano, no dia 16 de julho.

Novo nome