Futsal

Goleada histórica
Notícia

Com nome novo, time gaúcho aplica goleada na Liga Nacional Silver

Camaquã Futsal fez 12 a 0 sobre o Balsas, do Maranhão, nesta terça-feira (7)

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Gustavo Manhago

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