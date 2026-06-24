Vélez Camaquã perde terceiro jogo consecutivo na Liga Silver

Última derrota foi no interior do Paraná Ricardo Weschenfelder / Divulgação Vélez Camaquã

O momento não é dos melhores do Vélez Camaquã na Liga Nacional de Futsal Silver — a segunda divisão da maior competição de clubes do Brasil. Nesta terça-feira (23), o time gaúcho perdeu para o Chopinzinho, no interior do Paraná, por 2 a 1.

Foi a terceira derrota seguida do Vélez na competição. Antes de ontem, a equipe havia perdido para o Dracena (SP), fora de casa, por 4 a 2, e para o São Lourenço (SC), em Camaquã, por 2 a 0. O time caiu de líder para a quarta colocação em três semanas.

O jogo

Nesta terça (23), no Ginásio Deonisto Debona, em Chopinzinho (PR), pela 10ª rodada, as duas equipes terminaram o primeiro tempo sem gols, em partida de muita marcação. Na volta do intervalo, os donos da casa abriram o placar com Uelenilson aos 29 segundos e ampliaram com Émerson aos 12 minutos. A resposta do Vélez veio rápida: Xitão descontou 41 segundos depois, deixando o jogo em aberto na reta final. Os visitantes pressionaram em busca do empate, mas a defesa paranaense segurou o resultado.

Com a vitória, o Chopinzinho chegou aos 23 pontos em 10 jogos, dividindo a liderança da LNF Silver com o América (RN). A vantagem dos nordestinos aparece no saldo de gols (+19 contra +18). O Vélez Camaquã, com a derrota, ficou com 19 pontos e caiu para a 4ª colocação.

Próximos jogos