Primeira rodada do Gauchão de Futsal será completada com três partidas neste sábado

Uruguaianense estreou com vitória em Entre-Ijuís Fernanda Malfussi / AEU / Divulgação

Com a participação de 15 equipes nesta temporada, o Gauchão de Futsal 2026 chega a 10ª edição sob organização da Liga Gaúcha de Futsal (LGF). A competição começou na última quinta-feira (4) com a vitória fora de casa do Lagoa EC sobre Marau por 6 a 0.

Na sexta-feira (5), foram mais duas partidas. Em Entre-Ijuís, os donos da casa perderam para a Uruguaianense por 5 a 4. E em Ibiraiaras, o Ibira estreou na elite com vitória de 3 a 1 sobre Horizontina.

Jogos deste sábado (6)

18h, em Espumoso

Guarany x Sercca, de Casca, no Módulo Esportivo

20h, em Camaquã

Vélez x AGE, de Guaporé, no Ginásio Wadislau Niemxeski

20h, em Bom Princípio

ACE Filtradores x Atlec, de Três Passos, no Ginásio Morangão

Regulamento

Na primeira fase, os 15 times se enfrentam em turno único, até o dia 19 de setembro. Os quatro primeiros colocados passam diretamente às quartas de final. Do 5º ao 12º colocado, será feita uma eliminatória, com jogos de ida e volta, onde irão se conhecer os outros quatro classificados. A competição segue neste formato até a disputa do título.

Galeria dos campeões

A Liga Gaúcha de Futsal foi fundada em 2017 e desde lá organização o Gauchão de Futsal. Inicialmente, o estadual era trabalhado em parceria com a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). Mas desde 2019, as duas entidades romperam e o Rio Grande do Sul passou a ter dois campeonatos. O primeiro time campeão na Liga foi a Assoeva, de Venâncio Aires.

2017 - campeão: Assoeva (Venâncio Aires) - vice: Atlântico (Erechim)

2018 - campeão: ACBF (Carlos Barbosa) - vice: Atlântico (Erechim)

2019 - campeão: Atlântico (Erechim) - vice: Guarany (Espumoso)

2020 - campeão: ACBF (Carlos Barbosa) - vice: Passo Fundo (Passo Fundo)

2021 - campeão: Atlântico (Erechim) - vice: ACBF (Carlos Barbosa)

2022 - campeão: ACBF (Carlos Barbosa) - vice: Atlântico (Erechim)

2023 - campeão: ACBF (Carlos Barbosa) - vice: Uruguaianense (Uruguaiana)

2024 - campeão: Guarany (Espumoso) - vice: Yeesco (Carazinho)