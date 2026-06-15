Em casa, Passo Fundo Futsal celebra título da Taça Farroupilha

Com duas vitórias em dois jogos e um placar agregado de 6 a 3, o Passo Fundo conquistou a Taça Farroupilha Região Planalto de futsal adulto masculino. A segunda partida decisiva do torneio, contra o Guarany, de Espumoso, foi neste domingo (14), na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo.
Os donos da casa, que já haviam vencido o jogo de ida por 2 a 1, voltaram a vencer, agora com um placar mais elástico: 4 a 1 diante da torcida. Marcelinho, Basso, Bruno Almeida e Pebinha marcaram os gols da vitória do Passo Fundo enquanto Áquila fez o gol de honra do Guarany.
Campanha do título
O Passo Fundo fez 10 partidas na Taça Farroupilha Planalto, vencendo oito, empatando uma e perdendo apenas uma. Foram 32 gols marcados e nove sofridos.
1ª Fase
1x1 Vila Bom Jesus, em Venâncio Aires
3x0 David Futsal, em David Canabarro
3x1 Guarany, em Passo Fundo
3x0 Sobradinho, em Passo Fundo
3x0 Asaf, em Campos Borges
4x1 Russo Preto, em Passo Fundo
Semifinal
2x4 David Futsal, em David Canabarro
7x0 David Futsal, em Passo Fundo (6x0 no tempo normal e 1x0 na prorrogação)
Final
2x1 Guarany, em Espumoso
4x1 Guarany, em Passo Fundo