Futsal

Taça no armário
Notícia

Em casa, Passo Fundo Futsal celebra título da Taça Farroupilha

Equipe goleou o Guarany, de Espumoso, e levantou o troféu da região Planalto

Gustavo Manhago

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