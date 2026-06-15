Em casa, Passo Fundo Futsal celebra título da Taça Farroupilha

Festa do Passo Fundo na Arena Clube Comercial. Alex Borgman / Divulgação Passo Fundo Futsal

Com duas vitórias em dois jogos e um placar agregado de 6 a 3, o Passo Fundo conquistou a Taça Farroupilha Região Planalto de futsal adulto masculino. A segunda partida decisiva do torneio, contra o Guarany, de Espumoso, foi neste domingo (14), na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo.

Os donos da casa, que já haviam vencido o jogo de ida por 2 a 1, voltaram a vencer, agora com um placar mais elástico: 4 a 1 diante da torcida. Marcelinho, Basso, Bruno Almeida e Pebinha marcaram os gols da vitória do Passo Fundo enquanto Áquila fez o gol de honra do Guarany.

Campanha do título

O Passo Fundo fez 10 partidas na Taça Farroupilha Planalto, vencendo oito, empatando uma e perdendo apenas uma. Foram 32 gols marcados e nove sofridos.

1ª Fase

1x1 Vila Bom Jesus, em Venâncio Aires

3x0 David Futsal, em David Canabarro

3x1 Guarany, em Passo Fundo

3x0 Sobradinho, em Passo Fundo

3x0 Asaf, em Campos Borges

4x1 Russo Preto, em Passo Fundo

Semifinal

2x4 David Futsal, em David Canabarro

7x0 David Futsal, em Passo Fundo (6x0 no tempo normal e 1x0 na prorrogação)