Confira o placar do futsal gaúcho no sábado 

Se o futebol diminuiu seu ritmo com a aproximação da Copa do Mundo, o futsal do Rio Grande do Sul segue em alta no interior do Estado. O mês de junho começou com 27 partidas nesse sábado (6). Confira o placar da rodada:
Liga Nacional
8ª rodada da 1ª fase
- ACBF 2x0 São José
- Marreco 1x2 Atlântico
Atlântico, líder com 21 pontos e ACBF, quinta colocada, com 15.
Gauchão - LGF
1ª rodada da 1ª fase
- Guarany 3x3 Sercca
- Vélez Camaquã 0x2 AGE
- ACE Filtradores 2x2 Atlec
Série B - LGF
3ª rodada da 1ª fase
- Tapejara 2x3 União-TM
- Asaf 5x4 Giruá
- David Futsal 4x4 ASF
Série C - LGF
1ª rodada da 1ª fase
- Audax 3x3 Ô Saudade
- ADPF 7x1 Filhéus
- Afucs 3x4 Atlético da Baixada
- Aesa/Tchelsea 5x3 Derrubadas
- Flamengo 5x2 Juventus
- ADS 1x2 Ciríaco
- ANF 4x2 Asaf
- ACF 7x3 Arsenal
- Sobradinho 5x3 Soledade
Série Ouro - FGFS
4ª rodada da 1ª fase
- AFA 8x3 Independente
- ABF 7x3 ATF
- Cerro Largo 4x4 SER Santiago
- Passo Fundo 9x0 Rio-Grandense
- Peñarol/Lyon 11x3 Campo Bom
Série Prata - FGFS
3ª rodada da 1ª fase
- Bela Vista 2x2 Locomotiva
- Cerrito 7x4 SVC Futsal
- SER Itacurubi 3x6 Real Alegrete
- Arroio Grande 5x3 URF
- AERFS 5x2 Guarani-FW