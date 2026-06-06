Confira a agenda do futsal gaúcho deste final de semana

Junho começa com 38 partidas envolvendo dezenas de equipes do futsal gaúcho nesta temporada. Destaque para os jogos de ACBF e Atlântico na Liga Nacional e o começo do Gauchão adulto masculino.
Liga Nacional de Futsal
Sábado (6)
8ª rodada da 1ª fase
17h45min
ACBF x São José, em Carlos Barbosa
19h30min
Marreco x Atlântico, em Francisco Beltrão (PR)
Gauchão
Sábado (6)
1ª rodada da 1ª fase
18h
Guarany x Sercca, em Espumoso
20h
Vélez x AGE, em Camaquã
ACE Filtradores x Atlec, em Bom Princípio
Série B
Sábado (6)
3ª rodada da 1ª fase
20h
Tapejara x União-TM, em Tapejara
Asaf x Giruá, em Campos Borges
David Futsal x ASF, em David Canabarro
Série C
Sábado (6)
1ª rodada da 1ª fase
19h
ADPF x Filhéus, em Nova Bassano
20h
Afucs x AABF, em Seberi
Aesa/Tchelsea x Derrubadas, em Santo Ângelo
Flamengo x Juventus, Machadinho
ADS x Ciríaco, em Sananduva
ANF x Asaf, em Sarandi
ACF x Arsenal, em Caçapava do Sul
Sobradinho x Soledade, em Sobradinho
AMSM x Vila Bom Jesus, em São Marcos
Audax x Ô Saudade, em Espumoso
Domingo (7)
18h30
Rodeio Futsal x ANBF, em Rodeio Bonito
Série Ouro
Sábado (6)
4ª rodada da 1ª fase
19h
Cerro Largo x SER Santiago, em Cerro Largo
Passo Fundo x Rio-Grandense, em Passo Fundo
20h
AFA x Independente, em São Francisco de Assis
ABF x ATF, em São Lourenço do Sul
Peñarol/Lyon x Campo Bom, em Guaíba
Série Prata
Sábado (6)
3ª rodada da 1ª fase
20h
Bela Vista x Locomotiva, em Montenegro
Cerrito x SVC Futsal, em Pedro Osório
SER Itacurubi x Real Alegrete, em Itacurubi
Arroio Grande x URF, em Arroio Grande
AERFS x Guarani-FW, em Faxinal do Soturno
Série Bronze
Domingo (7)
3ª rodada da 1ª fase
17h
CMD NES x ASF, em Nova Esperança do Sul
18h
CMD Capão do Cipó x Blackout, em Capão do Cipó
Celeste x Canguçu, em Bagé
Ass. Herval x Conesul, em Herval
GELB x Meninos da Vila, em Alto Alegre
Soberano x Catuípe, em Sarandi
SAP Futsal x Fênix/Imigrante, em Santo A. da Patrulha
Camisa 2 x Morro Peixoto, em Três Coroas
AME x Ibira, em Marau