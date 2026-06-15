Com sete equipes, Copa RS masculina de futsal começa em julho

Copa RS irá durar três meses em 2026 Guilherme Krüger / Divulgação ABF

Uma das principais competições do futsal gaúcho está definida para começar no mês de julho. A Copa RS, organizada pela FGFS (Federação Gaúcha de Futebol de Salão) vai reunir sete equipes de seis regiões do interior gaúcho.

Na primeira fase, os times jogam entre si, em turno e returno, no período de 1º de julho até 19 de agosto. Passam direto às semifinais o vencedor do Grupo "A" e os dois primeiros do "B".

Na semana seguinte, será definido o quarto semifinalista, num confronto único entre o segundo colocado de "A" contra o terceiro de "B". A partida será na casa da equipe que tiver o melhor aproveitamento percentual na primeira fase.

As semifinais estão previstas para 2 e 9 de setembro e as finais para 16 e 23 de setembro.

Confira os grupos

Grupo A

Passo Fundo, de Passo Fundo

Guarani, de Frederico Westphalen

SER Santiago, de Santiago

*Regiões: Alto Uruguai, Centro e Planalto

Grupo B

ABF, de São Lourenço do Sul

ACBF, de Carlos Barbosa

Vélez, de Camaquã

Rio-Grandense, de Rio Grande

*Regiões: Sul, Costa Doce e Serra

Galeria dos Campeões

A Copa RS começou a ser disputada em 2019. O maior campeão até agora é o Atlântico, de Erechim.