Com sete equipes, Copa RS masculina de futsal começa em julho

Uma das principais competições do futsal gaúcho está definida para começar no mês de julho. A Copa RS, organizada pela FGFS (Federação Gaúcha de Futebol de Salão) vai reunir sete equipes de seis regiões do interior gaúcho.
Na primeira fase, os times jogam entre si, em turno e returno, no período de 1º de julho até 19 de agosto. Passam direto às semifinais o vencedor do Grupo "A" e os dois primeiros do "B".
Na semana seguinte, será definido o quarto semifinalista, num confronto único entre o segundo colocado de "A" contra o terceiro de "B". A partida será na casa da equipe que tiver o melhor aproveitamento percentual na primeira fase.
As semifinais estão previstas para 2 e 9 de setembro e as finais para 16 e 23 de setembro.
Confira os grupos
Grupo A
Passo Fundo, de Passo Fundo
Guarani, de Frederico Westphalen
SER Santiago, de Santiago
*Regiões: Alto Uruguai, Centro e Planalto
Grupo B
ABF, de São Lourenço do Sul
ACBF, de Carlos Barbosa
Vélez, de Camaquã
Rio-Grandense, de Rio Grande
*Regiões: Sul, Costa Doce e Serra
Galeria dos Campeões
A Copa RS começou a ser disputada em 2019. O maior campeão até agora é o Atlântico, de Erechim.
2019 - Assoeva, de Venâncio Aires
2020 - Passo Fundo, de Passo Fundo
2021 - BGF, de Bento Gonçalves
2022 - Sercesa, de Carazinho
2023 - Atlântico, de Erechim
2024 - Atlântico, de Erechim
2025 - ACBF, de Carlos Barbosa