Com goleada, Atlântico mantém liderança isolada da Liga Nacional

Com direito a goleada em casa, o Atlântico segue líder isolado da Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste sábado (20), o time gaúcho venceu o Pato Futsal (PR) por 6 a 1, em jogo válido pela nona rodada da fase classificatória.
Mariano abriu a contagem para o Galo aos dois minutos com um belo gol. Pouco depois, Dudu empatou. Mas a partir daí, só deu Atlântico. Serginho fez o segundo aos cinco e Malcom, o terceiro, aos 12.
Já na etapa final, Huguinho fez o quatro aos cinco; Roni, o quinto, aos 14; e o goleiro Ryan fechou a goleada aos 17.
— Sabíamos que seria importante vencer em casa, nos manter bem na tabela de classificação e acredito que conseguimos fazer um bom jogo, somando os três pontos — disse Ryan, autor do último gol da partida.
O Atlântico chegou a 24 pontos em nove partidas, líder isolado da primeira fase. O time volta a jogar no próximo sábado (27), desta vez fora de casa, diante do Joinville.