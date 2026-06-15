Brasileirão de Futsal terá 10 equipes e nenhuma do Rio Grande do Sul

Passo Fundo Futsal jogou duas vezes o Brasileirão Alex Borgman / Divulgação Passo Fundo Futsal

Sem representantes do Rio Grande do Sul pela primeira vez desde que foi criado, há dois anos, o Brasileirão de Futsal está confirmado pela CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão).

O campeonato começará em julho e se estenderá até dezembro, com a participação de 10 times: Criciúma-SC, América-MG, Chapecoense-SC, Traipu-AL, São João do Jaguaribe-CE, Sorriso-MT, Atlético-PI, Mageense-RJ, Rio Grande-PR e São José-AP.

Em 2025, o campeão foi o Atlético, do Piauí. E no ano anterior, a primeira edição do Brasileirão foi vencida pelo Fortaleza (CE).

Formato de disputa

Em 2026, o Campeonato Brasileiro de Futsal será disputado em quatro fases:

1ª fase: grupo único, todos contra todos, com os oito melhores avançando às quartas de final;

grupo único, todos contra todos, com os oito melhores avançando às quartas de final; Quartas de final: confrontos de ida e volta (1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º);

confrontos de ida e volta (1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º); Semifinais : ida e volta;

: ida e volta; Final: dois jogos, com o título definido pela soma dos resultados.

No mata-mata, em caso de igualdade nos confrontos eliminatórios, haverá prorrogação de 10 minutos e, persistindo o empate, disputa por pênaltis.

Gaúchos fora

Na primeira edição do Brasileirão, em 2024, o RS foi representado pelo Passo Fundo Futsal e pela Yeesco, de Carazinho. O Passo Fundo caiu nas quartas para o Sport (PE) enquanto a Yeesco foi até as semifinais, sendo eliminada pelo Apodi (RN).

Já em 2025, apenas o Passo Fundo jogou o campeonato e caiu nas semifinais para o Traipu (AL).

No início de maio, a direção do PFF divulgou uma nota oficial afirmando que a "decisão foi tomada com base em fatores que inviabilizaram a participação responsável da equipe".