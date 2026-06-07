Atlântico vence fora de casa e assume a liderança da Liga Nacional

Roni (17) e Serginho comemoram um dos gols do Atlântico. Elias Becker / Divulgação Liga Nacional de Futsal

O sábado (6) foi de boas vitórias do futsal gaúcho na Liga Nacional adulta masculina (LNF). Além da ACBF em Carlos Barbosa, o Atlântico foi ao interior do Paraná e também venceu em jogos válidos pela oitava rodada.

O time de Erechim derrotou o Marreco Futsal, em Francisco Beltrão (PR), por 2 a 1, gols de Malcon e Serginho, enquanto Dudu descontou para os donos da casa. Foi a sétima vitória do Atlântico em oito jogos na LNF. São 21 pontos conquistados e a liderança assumida na primeira fase entre os 16 participantes.